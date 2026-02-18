Определились все пары 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде

В четвертьфинале сыграют Словакия — Германия, Канада — Чехия, Финляндия — Швейцария, и США — Швеция

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче квалификационного раунда плей-офф на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (11-я минута), Габриэль Ландеског (12), Филип Форсберг (28), Мика Зибанежад (46) и Вильям Нюландер (54). У проигравших отличился Эдуард Тралмакс (31).

Это был последний матч раунда, таким образом, определились все четвертьфинальные пары:

Швеция — США; Чехия — Канада; Швейцария — Финляндия; Германия — Словакия.

Матчи 1/4 финала пройдут 18 февраля, полуфинала — 20 февраля. Игра за третье место состоится 21 февраля, а финал — 22 февраля.

В полуфиналах будет перепосев — команда с самым высоким рейтингом, которая прошла в эту стадию, встретится с командой, имеющей наименьший рейтинг. Канадцы занимают первое место, за ними следуют сборные США, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции и Чехии.