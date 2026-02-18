Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм

Матч «Бенфика» — «Реал» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм

Форвард «Реала» пожаловался на расистское высказывание игрока «Бенфики» Джанлука Престианни. Игра прерывалась примерно на десять минут, «Реал» победил со счетом 1:0

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Матч стыковочного раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом» был остановлен во втором тайме из-за расистских высказываний.

На 50-й минуте матча форвард «Реала» Винисиус забил мяч в ворота «Бенефика», после чего получил желтую карточку за неподобающее празднование гола — он подбежал к угловому флажку и сделал провокационные жесты в адрес португальских фанатов.

Сразу после этого игрока «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал Винисиусу. После этого игрок покинул поле, сообщив арбитру о проявлениях расизма.

На поле начались разборки, в ходе которой ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку. Сам бразилец некоторое время отказывался возвращаться на поле.

Матч возобновился спустя десять минут. В конце игры красную получил уже сам Моуринью.

Игра в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Ответная встреча пройдет в Мадриде 25 февраля.