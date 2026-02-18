 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7,6 x 5,1 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,6 x 3,35 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,9 x 3,85 2 1,87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,5 x 4 2 1,72 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,15 x 8 2 17 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,73 x 4,4 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Словакия Германия 1 2,5 x 4,15 2 2,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм

Матч «Бенфика» — «Реал» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм
Форвард «Реала» пожаловался на расистское высказывание игрока «Бенфики» Джанлука Престианни. Игра прерывалась примерно на десять минут, «Реал» победил со счетом 1:0
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Матч стыковочного раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом» был остановлен во втором тайме из-за расистских высказываний.

На 50-й минуте матча форвард «Реала» Винисиус забил мяч в ворота «Бенефика», после чего получил желтую карточку за неподобающее празднование гола — он подбежал к угловому флажку и сделал провокационные жесты в адрес португальских фанатов.

Сразу после этого игрока «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал Винисиусу. После этого игрок покинул поле, сообщив арбитру о проявлениях расизма.

На поле начались разборки, в ходе которой ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку. Сам бразилец некоторое время отказывался возвращаться на поле.

Матч возобновился спустя десять минут. В конце игры красную получил уже сам Моуринью.

Игра в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Ответная встреча пройдет в Мадриде 25 февраля.

Рената Утяева
Футбол Бенфика Реал Мадрид Лига Чемпионов Винисиус
