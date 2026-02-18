Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм
Матч стыковочного раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом» был остановлен во втором тайме из-за расистских высказываний.
На 50-й минуте матча форвард «Реала» Винисиус забил мяч в ворота «Бенефика», после чего получил желтую карточку за неподобающее празднование гола — он подбежал к угловому флажку и сделал провокационные жесты в адрес португальских фанатов.
Сразу после этого игрока «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал Винисиусу. После этого игрок покинул поле, сообщив арбитру о проявлениях расизма.
На поле начались разборки, в ходе которой ассистент главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку. Сам бразилец некоторое время отказывался возвращаться на поле.
Матч возобновился спустя десять минут. В конце игры красную получил уже сам Моуринью.
Игра в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Ответная встреча пройдет в Мадриде 25 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой