Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде

Олимпийскими чемпионами стали Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр

Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр (Фото: Al Bello / Getty Images)

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях двоек.

Их результат по сумме четырех заездов составил 3 минуты 39,70 секунды.

Серебро и бронзу также завоевали немцы. Второе место заняли Франческо Фридрих и Александер Шюллер (отставание 1,34 секунды), третье — Адам Аммур и Александер Шаллер (+1,82).

Лохнер и Фляйшхауэр в рамках Кубка мира 2025/26 стали лучшими в соревнованиях среди двоек.

Лохнер на Играх в Пекине завоевал два серебра — в двойках и четверках.

Российские бобслеисты не участвуют в Олимпиаде в Милане.