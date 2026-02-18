Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде
Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр завоевали золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях двоек.
Их результат по сумме четырех заездов составил 3 минуты 39,70 секунды.
Серебро и бронзу также завоевали немцы. Второе место заняли Франческо Фридрих и Александер Шюллер (отставание 1,34 секунды), третье — Адам Аммур и Александер Шаллер (+1,82).
Лохнер и Фляйшхауэр в рамках Кубка мира 2025/26 стали лучшими в соревнованиях среди двоек.
Лохнер на Играх в Пекине завоевал два серебра — в двойках и четверках.
Российские бобслеисты не участвуют в Олимпиаде в Милане.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой