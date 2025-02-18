Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции ограбили в США

Оливье Жиру, выступающий в MLS за «Лос-Анджелес», лишился в том числе 10 дорогих часов, а общая сумма украденного составляет около $500 тыс.

Оливье Жиру (Фото: Kaelin Mendez / Getty Images)

Дом выступающего в MLS бывшего форварда сборной Франции Оливье Жиру был ограблен в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Жена 38-летнего футболиста «Лос-Анджелеса» сообщила об ограблении 5 февраля после того, как обнаружила в доме разбитое окно. Стоимость украденного составляет около $500 тыс., Жиру в том числе лишился 10 дорогих часов.

В полицейском управлении Лос-Анджелеса заявили, что расследование этого дела продолжается, пока никаких арестов не было.

Жиру, лучший бомбардир в истории сборной Франции, подписал контракт с «Лос-Анджелесом» в мае 2024 года после ухода из «Милана». За американскую команду француз провел 19 матчей и забил два гола.

В США в последнее время было много ограблений известных спортсменов. Например, в январе был ограблен дом российского хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина, в декабре — дом баскетболиста Луки Дончича в Далласе, в ноябре — дом баскетболиста Бобби Портиса в Милуоки, в октябре — дома звезд «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса и Трэвиса Келси.