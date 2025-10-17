Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка в трех сетах обыграла 219-ю ракетку мира Чжу Линь из Китая, которая ранее выбила из борьбы Мирру Андрееву. За выход в финал Диана Шнайдер поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой

Диана Шнайдер (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).

В 1/4 финала 21-летняя Шнайдер, седьмая сеяная, обыграла 31-летнюю китаянку Чжу Линь, 219-ю ракетку мира, со счетом 2:6, 6:3, 6:1.

Чжу Линь во втором круге обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву.

Следующей соперницей Шнайдер станет соотечественница Екатерина Александрова. Во втором полуфинале сыграют итальянка Джасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

Шнайдер занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.