Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В 1/4 финала 21-летняя Шнайдер, седьмая сеяная, обыграла 31-летнюю китаянку Чжу Линь, 219-ю ракетку мира, со счетом 2:6, 6:3, 6:1.
Чжу Линь во втором круге обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву.
Следующей соперницей Шнайдер станет соотечественница Екатерина Александрова. Во втором полуфинале сыграют итальянка Джасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.
Шнайдер занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
