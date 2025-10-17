Спорт,
0
Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Какие рекорды установили в один день Месси и Роналду, почему задерживается стройка олимпийской арены и какие спортсменки вышли на подиум Victoria's Secret
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Криштиану Роналду и Лионель Месси установили два мировых рекорда в один день
Впервые с 2023 года две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA
Забившего пять голов россиянина признали лучшим игроком недели в НХЛ
Бывший спортдиректор ЦСКА Мовсесьян занял пост в руководстве «Спартака»
Олимпийскую арену в Милане не успеют протестировать до начала Игр. НХЛ выразила обеспокоенность задержкой строительства
CAS впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов
Впервые в истории спортсменки вышли на подиум шоу Victoria's Secret
Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками
