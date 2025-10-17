Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

Какие рекорды установили в один день Месси и Роналду, почему задерживается стройка олимпийской арены и какие спортсменки вышли на подиум Victoria's Secret

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Криштиану Роналду и Лионель Месси установили два мировых рекорда в один день

Впервые с 2023 года две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA

Забившего пять голов россиянина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Бывший спортдиректор ЦСКА Мовсесьян занял пост в руководстве «Спартака»

Олимпийскую арену в Милане не успеют протестировать до начала Игр. НХЛ выразила обеспокоенность задержкой строительства

CAS впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов

Впервые в истории спортсменки вышли на подиум шоу Victoria's Secret

Матч отбора к ЧМ между Катаром и ОАЭ завершился массовыми беспорядками