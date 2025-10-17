Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста 2025 года

На втором месте по этому показателю находится нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, а на третьем — форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема

Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images

Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире в 2025 году, сообщает издание Forbes.

По данным издания, 40-летний Роналду заработал в этом году $280 млн. Из этой суммы $230 млн составили зарплата и бонусы за игру, а $50 млн — доходы от рекламных контрактов. Португалец возглавил этот рейтинг также и в прошлом году.

Второе место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн вне футбола). На третьем месте расположился французский форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).