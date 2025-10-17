Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста 2025 года
Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире в 2025 году, сообщает издание Forbes.
По данным издания, 40-летний Роналду заработал в этом году $280 млн. Из этой суммы $230 млн составили зарплата и бонусы за игру, а $50 млн — доходы от рекламных контрактов. Португалец возглавил этот рейтинг также и в прошлом году.
Второе место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн вне футбола). На третьем месте расположился французский форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).
В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года также вошли:
- Килиан Мбаппе («Реал») — $95 млн (70+25)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $80 млн (60+20)
- Винисиус Жуниор («Реал») — $60 млн (40+20)
- Мохаммед Салах («Ливерпуль») — $55 млн (35+20)
- Садио Мане («Аль-Иттихад») — $54 млн (50+4)
- Джуд Беллингем («Реал») — $44 млн (29+15)
- Ламин Ямаль («Барселона») — $43 млн (33+10)
