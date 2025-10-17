 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста 2025 года

Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Forbes
На втором месте по этому показателю находится нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, а на третьем — форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема
Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images
Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images

Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире в 2025 году, сообщает издание Forbes.

По данным издания, 40-летний Роналду заработал в этом году $280 млн. Из этой суммы $230 млн составили зарплата и бонусы за игру, а $50 млн — доходы от рекламных контрактов. Португалец возглавил этот рейтинг также и в прошлом году.

Второе место занял аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с $130 млн ($60 млн зарплата + $70 млн вне футбола). На третьем месте расположился французский форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн ($100 млн + $4 млн).

В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года также вошли:

  • Килиан Мбаппе («Реал») — $95 млн (70+25)
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $80 млн (60+20)
  • Винисиус Жуниор («Реал») — $60 млн (40+20)
  • Мохаммед Салах («Ливерпуль») — $55 млн (35+20)
  • Садио Мане («Аль-Иттихад») — $54 млн (50+4)
  • Джуд Беллингем («Реал») — $44 млн (29+15)
  • Ламин Ямаль («Барселона») — $43 млн (33+10)
