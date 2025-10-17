Форвард «Каролины» Никишин забил дебютный гол в НХЛ и повторил достижение клуба

Cемь россиян забросили дебютные шайбы в сезоне НХЛ в один день

Дебютную шайбу в НХЛ забросил защитник «Каролины» Александр Никишин. В трех предыдущих матчах он отдавал результативные передачи. Россиянин повторил достижение клуба за сезон 2009/10

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Семь российских хоккеистов забросили свои первые шайбы в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Дебютные шайбы в сезоне забросили нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Владислав Наместников («Виннипег»), Матвей Мичков («Филадельфия»). Защитники Иван Проворов («Коламбус») и Никита Задоров («Бостон»). Форвард Валерий Ничушкин («Колорадо») оформил дубль.

39-летний Евгений Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись по очкам (1353) с Ги Лафлером. От 28-го места, которое занимает Брендан Шэнахан (1354), его отделяет всего одно очко. Александр Овечкин остается лучшим российским бомбардиром лиги (1625).

В то же время защитник «Каролины» Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче против «Анахайма» (4:1) после трех матчей с результативными передачами. Это достижение повторило результат Джейми Макбэйна из сезона 2009/10. Никишин присоединился к «Каролине» по ходу прошлого плей-офф Кубка Стэнли.