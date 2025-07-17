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Спорт ,  
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447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на турниры

Спортсмены выражают несогласие с тем, что FIE существенно облегчила россиянам и белорусам получение нейтрального статуса, а также допустила их к командным соревнованиям
Фото: Stuart Franklin / Getty Images for Saudi Games
Фото: Stuart Franklin / Getty Images for Saudi Games

Действующие и бывшие фехтовальщики из 40 стран подписали письмо против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе. Письмо выложено на сайте движения Global Athlete.

Спортсмены выражают несогласие с тем, что FIE существенно облегчила допуск россиян и белорусов на турниры. Также их возмущает допуск спортсменов из этих двух стран, получивших нейтральный статус, к командным соревнованиям.

Из 447 подписавшихся спортсменов 208 раскрыли свои имена, а 239 попросили об анонимности.

Первым в открытом списке фехтовальщиков значится имя украинской саблистки, двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Она регулярно выступала с критикой допуска россиян на турниры. У себя в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Харлан выразила уверенность, что решения FIE по россиянам и белорусам «прямо противоречат действующим рекомендациям МОК» и могут в итоге привести к исключению фехтования из программы Олимпийских игр.

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Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в беседе с «ВсеПроСпорт» высказал мнение, что «Харлан увлеклась и, видимо, уже мнит себя политиком». «Мне жаль Харлан, я помню ее совершенно другой девочкой. Она дружила с российскими фехтовальщиками, против которых теперь пишет письма, много раз приезжала в Россию», — сказал Колобков.

Российские фехтовальщики были отстранены от турниров с 2022 года. В марте 2023 года россиянам разрешили участвовать в личных турнирах.

В мае 2025 года российским фехтовальщикам было разрешено участие в соревнованиях в нейтральном статусе в командных соревнованиях под эгидой FIE.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля.

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Полина Мельникова, Альвина Цаканян
фехтование Международная федерация фехтования (FIE) МОК Ольга Харлан
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