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Спорт ,  
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Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на US Open

Микст в этом сезоне на US Open пройдет в новом формате и за неделю до старта одиночной сетки. Победитель из числа 16 пар-участников получит $1 млн
Мирра Андреева и Даниил Медведев
Мирра Андреева и Даниил Медведев (Фото: AP / ТАСС)

Стали известны участники US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема» в миксте, который пройдет в новом формате. Список из 16 пар опубликован на сайте соревнований.

На турнир заявились первые ракетки России Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они играли вместе на Олимпиаде в Париже, где уступили в первом матче.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявился на турнир с американкой Эммой Наварро, серб Новак Джокович — с соотечественницей Ольгой Данилович, испанец Карлос Алькарас — с британской Эммой Радукану.

В этом году микст на US Open пройдет в новом формате — за неделю до старта одиночной сетки (19–20 августа). Победители получат $1 млн.

Правила матчей также изменились: сеты сокращены до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета будут играть тай-брейк до 10 очков. В финале будут такие же правила, но число геймов в сете будет стандартным.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис US Open Даниил Медведев Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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