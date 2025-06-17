Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на US Open

Микст в этом сезоне на US Open пройдет в новом формате и за неделю до старта одиночной сетки. Победитель из числа 16 пар-участников получит $1 млн

Мирра Андреева и Даниил Медведев (Фото: AP / ТАСС)

Стали известны участники US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема» в миксте, который пройдет в новом формате. Список из 16 пар опубликован на сайте соревнований.

На турнир заявились первые ракетки России Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они играли вместе на Олимпиаде в Париже, где уступили в первом матче.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявился на турнир с американкой Эммой Наварро, серб Новак Джокович — с соотечественницей Ольгой Данилович, испанец Карлос Алькарас — с британской Эммой Радукану.

В этом году микст на US Open пройдет в новом формате — за неделю до старта одиночной сетки (19–20 августа). Победители получат $1 млн.

Правила матчей также изменились: сеты сокращены до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета будут играть тай-брейк до 10 очков. В финале будут такие же правила, но число геймов в сете будет стандартным.