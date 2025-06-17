Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на US Open
Стали известны участники US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема» в миксте, который пройдет в новом формате. Список из 16 пар опубликован на сайте соревнований.
На турнир заявились первые ракетки России Даниил Медведев и Мирра Андреева. Они играли вместе на Олимпиаде в Париже, где уступили в первом матче.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявился на турнир с американкой Эммой Наварро, серб Новак Джокович — с соотечественницей Ольгой Данилович, испанец Карлос Алькарас — с британской Эммой Радукану.
В этом году микст на US Open пройдет в новом формате — за неделю до старта одиночной сетки (19–20 августа). Победители получат $1 млн.
Правила матчей также изменились: сеты сокращены до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета будут играть тай-брейк до 10 очков. В финале будут такие же правила, но число геймов в сете будет стандартным.
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