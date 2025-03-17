Лыжница Терентьева выиграла золото в восьмой гонке подряд

Терентьева выиграла гонку с раздельным стартом на Кубке России в Сыктывкаре

Наталья Терентьева выиграла классическую разделку на этапе Кубка России в Сыктывкаре с преимуществом в полминуты

Наталья Терентьева (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) победила в гонке на 5 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Терентьева показала время 13 минут 58,9 секунды.

Второй результат у Ольги Сергеевой (отставание 34 секунды), третьей стала Анастасия Кулешова (+37,3).

После гонки Терентьева сказала в эфире «Матч ТВ», что у нее был «междусобойчик» с Сергеевой и Дарьей Каневой (стала пятой) и она ориентировалась на их время. «Конечно, хочется борьбы и азарта, но вообще я думала, что девочки сегодня поддержат как‑то получше», — сказала Терентьева.

Терентьева, у которой в августе родилась дочь, вернулась к соревнованиям в конце декабря. Лыжница взяла золото в восьми последних гонках, в том числе в четырех на чемпионате России в Казани.