Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Российская фигуристка Аделия Петросян не живет в Олимпийской деревне на Играх в Италии. Об этом она рассказала в интервью Okko.
«Я не живу в Олимпийской деревне. Живу рядом, тут 10 минут пешком. Живем с мамой вдвоем, так мне комфортнее. Из-за того, что я не в Олимпийской деревне, не могу прочувствовать всю атмосферу Олимпийских игр. Но здесь на катке все это ощущается, потому что на каждом шагу Olympic Games Milano 2026. Конечно, это не может не создавать ту самую атмосферу», — сказала Петросян.
Петросян выступила под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде в Италии и за свой прокат получила 72,89 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп.
После третьей разминки россиянка остается лидером. Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок.
Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.
Ранее на Олимпиаде российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место.
