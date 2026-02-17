Леонова назвала причину уверенности Петросян на Олимпиаде

Фигуристка Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии с короткой программы. Россиянка уверенно и чисто откатала программу, набрав 72,89 балла

Аделия Петросян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Одним из ключевых факторов уверенности Аделии Петросян во время выступления короткой программы на Играх стало присутствие ее тренера Даниила Глейхенгауза. Об этом «РБК Спорт» заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова.

«Мне кажется, что решающим фактором стал приезд Даниила Глейхенгауза. Думаю, ей от этого стало легче. Это стало одним из факторов уверенности. На той же квалификации в Пекине без тренеров — это было нервно, а здесь — здорово. Она была спокойна и в своей тарелке. Это было видно <...> Думаю, что судьи четко оценили прокат Аделии. Это очень хорошие баллы», — сказала Леонова.

Леонова подчеркнула, что испытывает большую гордость за Аделию, так как сезон был полон серьезных испытаний для спортсменки. «Мне кажется, она преодолела уже все, что можно. Думаю, она уже отпустила ситуацию и откатала в удовольствие, это было видно», — отметила Леонова.

Фигуристка Аделия Петросян успешно дебютировала на Олимпиаде-2026, чисто исполнив короткую программу. Судьи оценили ее выступление в 72,89 балла. Программа россиянки включала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп (четверные прыжки в короткой программе запрещены).

Из 29 фигуристок Петросян стартовала под вторым номером. Пока она удерживает лидерство.

Накануне короткой программы Этери Тутберидзе была заявлена как тренер Петросян. Также в тренерском штабе россиянки присутствуют Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. На олимпийском отборе в сентябре прошлого года Аделия выступала без тренеров.

Произвольную программу Петросян покажет 20 февраля. Начало соревнований — в 19:00 по московскому времени.