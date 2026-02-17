«Ювентус» впервые за 68 лет пропустил пять голов в Лиге чемпионов
Турецкий «Галатасарай» разгромил туринский «Ювентус» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 5:2.
У победителей мячи забили Габриэл Сара (15-я минута), Ноа Ланг (49, 75), Давинсон Санчес (60) и Саша Боэ (86). У проигравших отличился Тен Копмейнерс (16, 32).
Ответный матч пройдет в Турине 25 февраля.
Для «Ювентуса» это поражение стало крупнейшим в еврокубках за последние 68 лет, сообщает Opta. Туринцы пропустили пять или более голов в официальном матче под эгидой УЕФА впервые с 1 октября 1958 года. Тогда в ответной игре предварительного раунда Кубка европейских чемпионов итальянский клуб уступил австрийскому «Винеру» со счетом 0:7.
«Галатасарай» провел свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года.
По результатам основного раунда Лиги чемпионов «Ювентус» был на 13-й позиции, а «Галатасарай» — на 20-й.
