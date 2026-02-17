Вице-президент ISU отреагировал на дебют Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян успешно откатала короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Об этом «РБК Спорт» заявил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла. Россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).
«Аделия хорошо откатала свою программу. Выполнила свою задачу. Не могу оценивать работу судей. Будет понятно по тем баллам, которые они будут ставить остальным. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Лакерник «РБК Спорт».
Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.
18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой