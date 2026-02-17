Вице-президент ISU отреагировал на дебют Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян чисто исполнила прокат в короткой программе, получив 72,89 балла. Александр Лакерник отметил, что россиянка свою задачу в короткой программе выполнила

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян успешно откатала короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Об этом «РБК Спорт» заявил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла. Россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).

«Аделия хорошо откатала свою программу. Выполнила свою задачу. Не могу оценивать работу судей. Будет понятно по тем баллам, которые они будут ставить остальным. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Лакерник «РБК Спорт».

Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.

18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.