В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Россиянка вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», — говорится в посте ISU с отрывком из программы российской фигуристки.

Петросян набрала за свой прокат 72,89 балла, она пока лидирует после 11 из 29 участниц.

Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.