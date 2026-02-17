 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Россиянка вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», — говорится в посте ISU с отрывком из программы российской фигуристки.

Петросян набрала за свой прокат 72,89 балла, она пока лидирует после 11 из 29 участниц.

Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим
Спорт
Аделия Петросян

Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание ISU Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
