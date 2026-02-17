В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде
Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане», — говорится в посте ISU с отрывком из программы российской фигуристки.
Петросян набрала за свой прокат 72,89 балла, она пока лидирует после 11 из 29 участниц.
Произвольную программу одиночницы представят 19 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
