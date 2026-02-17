Жулин назвал причины заниженных оценок Петросян на Олимпиаде в Италии
Неудачный стартовый номер и недостаточная известность среди судей стали причинами заниженных оценок у Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде. Об этом «РБК Спорт» заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.
«Очень хороший и чистейший прокат. Аделия молодец, умница. Очень болею, чтобы она попала в пятерку-шестерку. Но главное, чтобы у нее была сильнейшая разминка (в произвольной программе). Если попадет в сильнейшую разминку, то огромные шансы на тройку. Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки», — сказал Жулин.
Олимпийский дебют Аделии Петросян в Италии состоялся с короткой программой, за которую фигуристка получила 72,89 балла. В ее исполнении зрители увидели двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп (четверные прыжки в короткой программе у девушек запрещены).
Выступив второй из 29 спортсменок, Петросян временно возглавила промежуточный протокол.
Произвольная программа у женщин-одиночниц запланирована на 19 февраля, начало в 21:00 мск.
