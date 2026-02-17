 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Жулин назвал причины заниженных оценок Петросян на Олимпиаде в Италии

Александр Жулин объяснил, почему Петросян получила низкие оценки на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристка Аделия Петросян заработала 72,89 балла за короткую программу на Олимпиаде. По мнению Александра Жулина, россиянка могла бы получить более высокую оценку от судей
Аделия Петрсоян&nbsp;
Аделия Петрсоян  (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Неудачный стартовый номер и недостаточная известность среди судей стали причинами заниженных оценок у Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде. Об этом «РБК Спорт» заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.

«Очень хороший и чистейший прокат. Аделия молодец, умница. Очень болею, чтобы она попала в пятерку-шестерку. Но главное, чтобы у нее была сильнейшая разминка (в произвольной программе). Если попадет в сильнейшую разминку, то огромные шансы на тройку. Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки», — сказал Жулин.

Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж
Спорт
Аделия Петросян во время короткой программы на Олимпиаде в Италии

Олимпийский дебют Аделии Петросян в Италии состоялся с короткой программой, за которую фигуристка получила 72,89 балла. В ее исполнении зрители увидели двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп (четверные прыжки в короткой программе у девушек запрещены).

Выступив второй из 29 спортсменок, Петросян временно возглавила промежуточный протокол.

Произвольная программа у женщин-одиночниц запланирована на 19 февраля, начало в 21:00 мск.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
фигурное катание Олимпиада-2026 Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
