Бестемьянова оценила работу операторов во время проката Петросян на ОИ
Чемпионка Олимпиады-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала прокат Аделии Петросян на Играх в Италии замечательным, а операторскую работу прекрасной. Об этом она рассказала «РБК Спорт».
«Аделия каталась потрясающе, фантастически. Было очень здорово и само катание, и то, как ее показывали. Понятно, что оператор специально изучал ее программу, чтоб показать все ее хорошие ракурсы. Это очень ценно. Так что я поздравляю ее и весь ее тренерский штаб», — сказала Бестемьянова «РБК Спорт».
Россиянка Петросян выступила под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде в Италии и за свой прокат получила 72,89 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены). Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок.
Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России. На Играх она выступает в нейтральном статусе.
Ранее на Олимпиаде российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой