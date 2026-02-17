Бестемьянова оценила работу операторов во время проката Петросян на ОИ

За короткую программу на Олимпийских играх в Италии Петросян получила 72,89 балла

Аделия Петросян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала прокат Аделии Петросян на Играх в Италии замечательным, а операторскую работу прекрасной. Об этом она рассказала «РБК Спорт».

«Аделия каталась потрясающе, фантастически. Было очень здорово и само катание, и то, как ее показывали. Понятно, что оператор специально изучал ее программу, чтоб показать все ее хорошие ракурсы. Это очень ценно. Так что я поздравляю ее и весь ее тренерский штаб», — сказала Бестемьянова «РБК Спорт».

Россиянка Петросян выступила под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде в Италии и за свой прокат получила 72,89 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены). Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок.

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России. На Играх она выступает в нейтральном статусе.

Ранее на Олимпиаде российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место.