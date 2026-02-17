 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,18 x 3,45 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,3 x 5,2 2 1,43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,15 x 3,75 2 2,24 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7,5 x 5,1 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,6 x 3,35 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,9 x 3,9 2 1,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,5 x 3,95 2 1,73 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян назвала свои оценки за короткую программу на ОИ очень хорошими

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка выступала под вторым номером и набрала 72,89 балла
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила Оkko, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Милане.

Петросян выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп и набрала 72,89 балла.

Фигуристка отметила, что не испытывала волнения перед выступлением, хотя ее мать сильно переживала. Однако все прошло успешно. «Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. И это хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции», — сказала Петросян.

Она также призналась, что не ожидала таких высоких баллов: «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят».

Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок. Петросян, трехкратная чемпионка России, выступает в нейтральном статусе. Короткую программу она исполнила под попурри песен Майкла Джексона.

Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим
Спорт
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:30
В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 22:29
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией Политика, 22:10
Бестемьянова оценила работу операторов во время проката Петросян на ОИ Спорт, 22:07
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Приезд европейцев на переговоры в Женеве объяснили просьбой Зеленского Политика, 21:50
Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж Спорт, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Петросян назвала свои оценки за короткую программу на ОИ очень хорошими Спорт, 21:47
Российская делегация покинула отель, в котором прошли переговоры. Видео Политика, 21:34
Редкое солнечное затмение в форме кольца над Антарктидой. Фото Общество, 21:27
Российского вратаря дисквалифицировали за допинг в АХЛ Спорт, 21:27
Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим Спорт, 21:26
Норвежец рассказал, почему ушел в лес после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 21:25
В переговорной группе сообщили о напряженных переговорах в Женеве Политика, 21:25