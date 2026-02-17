Петросян назвала свои оценки за короткую программу на ОИ очень хорошими

Российская фигуристка выступала под вторым номером и набрала 72,89 балла

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила Оkko, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Милане.

Петросян выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп и набрала 72,89 балла.

Фигуристка отметила, что не испытывала волнения перед выступлением, хотя ее мать сильно переживала. Однако все прошло успешно. «Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. И это хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции», — сказала Петросян.

Она также призналась, что не ожидала таких высоких баллов: «Очень хорошие баллы. Я не ожидала, что так классно оценят».

Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок. Петросян, трехкратная чемпионка России, выступает в нейтральном статусе. Короткую программу она исполнила под попурри песен Майкла Джексона.

Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.