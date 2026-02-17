Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в 1/4 финала
Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Дании со счетом 3:2 в 1/8 финала на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (26-я минута), Давид Кемпф (31), Роман Червенка (32).
У проигравших отличились Александр Труэ (29), Ник Олесен (38).
Сборная Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира встретится со сборной Канады.
Ранее в четвертьфинал вышли швейцарцы и немцы, занявшие первые места в своих стыковых матчах. США, Канада, Словакия и Финляндия квалифицировались напрямую, заняв соответствующие места в своих группах.
Матчи 1/4 финала пройдут 18 февраля, полуфинала — 20 февраля. Матч за третье место состоится 21 февраля, а финал — 22 февраля.
