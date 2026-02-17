 Перейти к основному контенту
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео

Российские болельщики приехали на выступление Петросян на Олимпиаде
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео
Российские болельщики приехали на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, передает корреспондент РБК.

Девушки, некоторые из которых были в кокошниках, собрались перед ледовой ареной в Милане и пожелали российской спортсменке удачи на Играх.

На Играх соревнования одиночниц начались 17 февраля в 20:45 мск. Петросян вышла под вторым стартовым номером и получила 72,89 балла.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.

Алина Кравчук
фигурное катание Олимпиада-2026 Аделия Петросян
Аделия Петросян
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
