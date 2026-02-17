Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео
Российские болельщики приехали на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, передает корреспондент РБК.
Девушки, некоторые из которых были в кокошниках, собрались перед ледовой ареной в Милане и пожелали российской спортсменке удачи на Играх.
На Играх соревнования одиночниц начались 17 февраля в 20:45 мск. Петросян вышла под вторым стартовым номером и получила 72,89 балла.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.
