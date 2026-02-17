 Перейти к основному контенту
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Лады»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тольяттинская «Лада» дома обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Колби Уильямс (54-я минута) и Томаш Юрчо (56).

Единственную шайбу ЦСКА забросил Сергей Калинин (48).

У московского клуба прервалась победная серия из восьми матчей. В текущем сезоне ЦСКА впервые за четыре встречи потерпел поражение от «Лады».

Армейцы проиграли «Ладе» впервые с 5 ноября 2023 года, тогда тольяттинцы одержали победу со счетом 4:3.

Ранее тольяттинский клуб первым в нынешнем сезоне лишился шансов на выход в плей-офф.

ЦСКА (70 очков) идет на четвертом месте в Западной конференции, «Лада» (41) занимает десятую строчку.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Лада
