Норвежец рассказал, почему ушел в лес после неудачи в слаломе на ОИ

Макграт, лидировавший после первой попытки в слаломе на Олимпиаде в Италии, не смог финишировать во второй. После этого он отбросил палки, снял лыжи и ушел в лес, где пролежал в сугробе около семи минут

Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт объяснил, почему ушел в лес во время соревнований на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает норвежское издание VG.

В понедельник, 16 февраля, лидируя после первой попытки в слаломе с преимуществом 0,6 секунды, он сошел с трассы во второй попытке уже на 13-м повороте, не сумев реализовать золотые надежды.

Сразу после неудачи Макграт отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение и направился в сторону леса. По пути к сугробу он пять раз падал на обледеневшем поле. В лесу спортсмен пролежал около семи минут, однако уединиться не удалось — его нашли фотографы.

«Эмоции захлестнули меня. Я думал, что смогу побыть один, но меня нашли фотографы, так что времени в одиночестве не оказалось. Это эмоции в их физическом проявлении», — рассказал Макграт позже на пресс-конференции.

На протяжении всех соревнований норвежец выступал с траурной повязкой — в день открытия Олимпиады у него скончался дедушка.

«Это самый тяжелый спортивный день в моей жизни. И когда так тяжело на трассе, это слишком», — признался спортсмен.

Макграт отметил, что его вылет произошел как раз напротив зоны швейцарской команды, которая бурно праздновала будущее золото Лоика Мейара. «Это было первое, что я увидел. Мне не нужно это комментировать. Понятно, что я об этом думаю», — сказал он.

Макграту 25 лет, он серебряный призер чемпионата мира-2025 в слаломе.