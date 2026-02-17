Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп

Аделия Петросян (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала короткую программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла.

Россиянка в том числе исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

Петросян выступала с короткой программой под вторым номером (из 29 фигуристов). Пока она на первом месте.

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.