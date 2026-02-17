Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА
Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи из США проведет бой по правилам MMA против соотечественницы Джины Карано, бывшей претендентки на титул Strikeforce в легком весе. Об этом сообщается на сайте Most Valuable Promotions (MVP).
Бой пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе под эгидой промоушена MVP. Поединок покажут на платформе Netflix.
По словам Роузи, спортсменки устроят «самый масштабный супербой в истории женских боевых искусств».
На счету 39-летней Роузи в MMA 12 побед и два поражения. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. Роузи стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.
43-летняя Карано имеет семь побед и одно поражение. Последний поединок американка провела в 2009 году.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой