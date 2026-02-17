 Перейти к основному контенту
Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА

Соперницей Ронды Роузи станет 43-летняя Джина Карано
Ронда Роузи
Ронда Роузи (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи из США проведет бой по правилам MMA против соотечественницы Джины Карано, бывшей претендентки на титул Strikeforce в легком весе. Об этом сообщается на сайте Most Valuable Promotions (MVP).

Бой пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе под эгидой промоушена MVP. Поединок покажут на платформе Netflix.

По словам Роузи, спортсменки устроят «самый масштабный супербой в истории женских боевых искусств».

На счету 39-летней Роузи в MMA 12 побед и два поражения. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. Роузи стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.

43-летняя Карано имеет семь побед и одно поражение. Последний поединок американка провела в 2009 году.

Рената Утяева
смешанные единоборства (ММА)
