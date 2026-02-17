 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,2 x 3,4 2 2,24 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,14 x 3,45 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,1 x 3,75 2 2,25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье

Сюжет
Олимпиада-2026
Серебро в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина и 10-километровой лыжной гонке досталось австрийцу Йоханнесу Лампартеру, бронза — финну Илькке Херолае
Йенс Офтебру
Йенс Офтебру (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежец Йенс Офтебру завоевал второе золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с большого трамплина и гонка на 10 км).

На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 25 минут 31,5 секунды.

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 5,9 секунды), третьим стал финн Илькка Херола (+14,8).

Офтебру стал трехкратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх-2026 норвежец выиграл еще один личный турнир (нормальный трамплин+10 км), в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).

Командные соревнования в лыжном двоеборье пройдут на Олимпиаде 19 февраля.

Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжное двоеборье Олимпиада-2026
Материалы по теме
Норвежец Офтебру стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье
Спорт
Россиянка несла табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Спорт
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина Политика, 16:36
Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов Спорт, 16:35
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:35
Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро» Политика, 16:33
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье Спорт, 16:27
Глава МИД Швейцарии посетил открытие переговоров России, Украины и США Политика, 16:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах Общество, 16:22
Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании Политика, 16:15
К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании Политика, 16:13
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский Общество, 16:06
Как нащупать прибыльную идею и запустить новое направление в бизнесе Образование, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Женеве начались переговоры России, Украины и США Политика, 15:58