Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье

Серебро в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина и 10-километровой лыжной гонке досталось австрийцу Йоханнесу Лампартеру, бронза — финну Илькке Херолае

Йенс Офтебру (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежец Йенс Офтебру завоевал второе золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с большого трамплина и гонка на 10 км).

На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 25 минут 31,5 секунды.

Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 5,9 секунды), третьим стал финн Илькка Херола (+14,8).

Офтебру стал трехкратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх-2026 норвежец выиграл еще один личный турнир (нормальный трамплин+10 км), в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).

Командные соревнования в лыжном двоеборье пройдут на Олимпиаде 19 февраля.

Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.