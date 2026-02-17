 Перейти к основному контенту
С российского олимпийского чемпиона сняли отстранение за допинг

Гацалов был временно отстранен с 5 мая 2025 года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 10 мая 2015 года

Олимпийский чемпион 2004 года и главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов оправдан по допинговому делу. Об этом президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС.

Решение приняло Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в досудебном порядке. Защищавший россиянина юрист Алексей Панич сообщил агентству, что «обвинения были выдвинуты всего за несколько дней до истечения 10-летнего срока давности привлечения к ответственности за предполагаемые антидопинговые нарушения».

«С самого начала нами была разработана многоуровневая стратегия защиты спортсмена, предусматривающая ряд действий как на стадии разбирательства с Международным агентством допинг-тестирования, так и в дальнейшем в Спортивном арбитражном суде», — отметил Панич.

Гацалов был временно отстранен с 5 мая 2025 года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 10 мая 2015 года.

Гацалов на Олимпиаде 2004 года в Афинах победил в весовой категории до 96 кг. Также он является пятикратным чемпионом мира.

Главным тренером сборной России по вольной борьбе Гацалов стал в ноябре 2022 года.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций. С 2026 года расследования на основе базы официально закрыто из-за срока давности. Всего порядка 300 россиян оказались под санкциями по итогам расследования на основе базы данных московской лаборатории (LIMS).

