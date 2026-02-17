 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,2 x 3,4 2 2,24 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,16 x 3,45 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,4 x 4,9 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,1 x 3,75 2 2,25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Бобслей в тропиках. Как Ямайка создала сборную и дебютировала на Играх

Сборная Ямайки по бобслею показала наилучший результат за всю историю Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпиаде-2026 выступит сборная Ямайки по бобслею, удивившая мир еще на Играх 1988 года. В монобобе Мика Мура показала наилучший результат страны. Как создавалась сборная и чего добилась — в материале «РБК Спорт»
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images

Ямайская сборная по бобслею на Олимпиаде 2026 года уже не воспринимается как сенсация, в отличие от их ошеломляющего дебюта на Играх 1988 года.

Популярность этой команды на зимних Играх во многом обусловлена выходом фильма «Крутые виражы» (Cool Runnings). Эта кинокартина студии Disney 1993 года вольно рассказывает о реальной истории: команда из Ямайки, страны, где лед — большая редкость, сумела квалифицироваться для участия в бобслейных соревнованиях на Олимпиаду в Калгари.

«РБК Спорт» вспоминает, как Ямайка создала бобслейную сборную и чего смогла добиться на Олимпийских играх.

Создание сборной

Фото: David Yarrow / Getty Images
Фото: David Yarrow / Getty Images

Идея создания команды по бобслею на Ямайке пришла после того, как американские бизнесмены Джордж Фитч и Уильям Махони, которые в то время жили на острове, увидели соревнования мини-каров летом 1987 года. Гонки были очень похожи на бобслейные соревнования, но без льда на трассе.

Первоначальные трудности с набором в бобслейную команду возникли из-за неудачной видеопрезентации, которая отпугнула всех присутствующих легкоатлетов. Однако, заручившись поддержкой Ямайской олимпийской ассоциации и Совета по туризму, они обратились к вооруженным силам острова с целью поиска добровольцев.

В результате убеждений и переговоров в команду попали Дадли Стокс, Девон Харр и Майк Уайт. Позже к команде присоединились Фредди Пауэл, Клейтон Соломон и Кэзуэлл Аллен. Состав был окончательно сформирован к октябрю 1987 года.

Тренером команды стал австриец Зепп Хайдахер. Хотя команда и привлекала все больше внимания прессы, это скорее мешало им, чем помогало. Многие СМИ высмеивали их попытки получить признание от Международной федерации бобслея и скелетона (ФИБТ).

Финч и Совет по туризму Ямайки обеспечили финансирование, позволив команде пройти ускоренный курс обучения. От беговых тренировок на Ямайке они быстро перешли к спускам в Лейк-Плэсиде и Иглзе. Дадли Стокс, бывший военный вертолетчик, стал пилотом.

Главной проблемой стало устаревшее и некачественное снаряжение, которое приводило к частым неудачам на спусках. Команду постоянно преследовали неудачи: то старый боб перевернется на тренировке, то кто-то из спортсменов травмировался. В результате за считанные дни до первого официального заезда команда теряет одного из спортсменов. Вместо Кэзуэлла Аллена в боб решено было посадить брата Дадли Стокса Криса. Нельсон Крис Стокс приехал в Канаду поддержать Дадли и не имел никакого опыта в бобслее.

Олимпиада 1988 года

Фото: Jamie Squire/ Getty Images
Фото: Jamie Squire/ Getty Images

Сборная Ямайки заслужила одобрение Международной федерации бобслея и скелетона (ФИБТ) и прошла квалификацию на Олимпийские игры 1988 года в Калгари. Там появление представителей тропического острова шокировало представителей северных стран.

Первыми на соревнованиях выступили в двойках Дадли Стокс в качестве пилота и Майк Уайт, которые по итогам четырех заездов показали 30-й результат из 40 сборных. Именно они и стали первыми спортсменами Ямайки по бобслею, выступившими на зимних Играх.

На соревнованиях среди четверок у ямайцев с самого начала возникли трудности. При первом заезде Стокс с трудом забрался в боб, а во втором Уайт вошел в поворот с прямой спиной. Тем не менее они поднялись на 25-е место.

Перед третьим спуском Стокс травмировал плечо, но решил продолжить участие. Команда стартовала с седьмым временем разгона, но в повороте они потеряли контроль и перевернулись, остановившись недалеко от финиша. Команда вылезла из-под боба и пошла пешком к финишу под аплодисменты зрителей. Никто из спортсменов не пострадал, но из-за этого падения команда была дисквалифицирована.

Другие результаты на Играх

Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

В 1992 году в Альбервиле ямайская команда не смогла показать высоких результатов: 25-е место в четверках и 35-е и 36-е в двойках. На Играх в Лиллехаммере в 1994 году последовал неожиданный успех — 14-е место в соревнованиях четверок, причем команда опередила такие страны, как США, Франция, Италия и Россия. Однако экипаж в двойках был дисквалифицирован, а в дальнейшем ямайская сборная не смогла пробиться на Олимпиады 2006 и 2010 годов.

Пилот Уинстон Уотт и разгоняющий Марвин Диксон сумели завоевать путевку на Игры в Сочи, но столкнулись с финансовыми трудностями — средств на поездку в Россию не было. Команда обратилась к краудфандингу, и благодаря поддержке болельщиков и привлечению спонсоров необходимая сумма была собрана. На соревнованиях ямайская команда заняла лишь 29-е место, обогнав только не стартовавших сербов.

Что сейчас со сборной Ямайки по бобслею

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

На Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года дебютировала женская сборная Ямайки по бобслею под руководством Жасмин Фенлэйтор-Викториан. В Пекине (2022) Ямайка была представлена в трех дисциплинах: женский монобоб, мужские двойки и четверки.

На Олимпиаду-2026 от Ямайки квоты получили:

  • монобоб — Мика Мур;
  • двойки — Шейн Питтер и его команда (Нимрой Терготт, Джоэл Фиарон, Джуниор Харрис);
  • четверки — Шейн Питтер и его команда (Андрэ Дэйкрес, Джуниор Харрис, Тайквендо Трейси, Джоэл Фиарон).

В соревнованиях монобоба Мика Мур финишировала 14-й, что является лучшим результатом за всю историю Ямайки на Олимпиаде.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Полина Мельникова
бобслей Ямайка Олимпиада
Материалы по теме
МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя
Спорт
В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде
Спорт
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обсуждаем переговоры в Женеве по Украине на Радио РБК 18:10
ЦБ сохранил курс доллара ниже ₽77 Инвестиции, 18:07
Историческое золото Франции в биатлоне. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:05
Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах
РАДИО
 Экономика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:58
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы Политика, 17:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь Общество, 17:50
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список» Технологии и медиа, 17:37
ЦФА на вино: появился выпуск на ₽100 млн Инвестиции, 17:35
Что стоит знать об Аделии Петросян, которая сегодня выступит на Олимпиаде 17:32
Ozon утвердил дебютную программу облигаций на ₽100 млрд Инвестиции, 17:31
Презервативы с Олимпиады подорожали до €105 Спорт, 17:30