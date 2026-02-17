Бобслей в тропиках. Как Ямайка создала сборную и дебютировала на Играх

На Олимпиаде-2026 выступит сборная Ямайки по бобслею, удивившая мир еще на Играх 1988 года. В монобобе Мика Мура показала наилучший результат страны. Как создавалась сборная и чего добилась — в материале «РБК Спорт»

Фото: Al Bello / Getty Images

Ямайская сборная по бобслею на Олимпиаде 2026 года уже не воспринимается как сенсация, в отличие от их ошеломляющего дебюта на Играх 1988 года.

Популярность этой команды на зимних Играх во многом обусловлена выходом фильма «Крутые виражы» (Cool Runnings). Эта кинокартина студии Disney 1993 года вольно рассказывает о реальной истории: команда из Ямайки, страны, где лед — большая редкость, сумела квалифицироваться для участия в бобслейных соревнованиях на Олимпиаду в Калгари.

«РБК Спорт» вспоминает, как Ямайка создала бобслейную сборную и чего смогла добиться на Олимпийских играх.

Создание сборной

Фото: David Yarrow / Getty Images

Идея создания команды по бобслею на Ямайке пришла после того, как американские бизнесмены Джордж Фитч и Уильям Махони, которые в то время жили на острове, увидели соревнования мини-каров летом 1987 года. Гонки были очень похожи на бобслейные соревнования, но без льда на трассе.

Первоначальные трудности с набором в бобслейную команду возникли из-за неудачной видеопрезентации, которая отпугнула всех присутствующих легкоатлетов. Однако, заручившись поддержкой Ямайской олимпийской ассоциации и Совета по туризму, они обратились к вооруженным силам острова с целью поиска добровольцев.

В результате убеждений и переговоров в команду попали Дадли Стокс, Девон Харр и Майк Уайт. Позже к команде присоединились Фредди Пауэл, Клейтон Соломон и Кэзуэлл Аллен. Состав был окончательно сформирован к октябрю 1987 года.

Тренером команды стал австриец Зепп Хайдахер. Хотя команда и привлекала все больше внимания прессы, это скорее мешало им, чем помогало. Многие СМИ высмеивали их попытки получить признание от Международной федерации бобслея и скелетона (ФИБТ).

Финч и Совет по туризму Ямайки обеспечили финансирование, позволив команде пройти ускоренный курс обучения. От беговых тренировок на Ямайке они быстро перешли к спускам в Лейк-Плэсиде и Иглзе. Дадли Стокс, бывший военный вертолетчик, стал пилотом.

Главной проблемой стало устаревшее и некачественное снаряжение, которое приводило к частым неудачам на спусках. Команду постоянно преследовали неудачи: то старый боб перевернется на тренировке, то кто-то из спортсменов травмировался. В результате за считанные дни до первого официального заезда команда теряет одного из спортсменов. Вместо Кэзуэлла Аллена в боб решено было посадить брата Дадли Стокса Криса. Нельсон Крис Стокс приехал в Канаду поддержать Дадли и не имел никакого опыта в бобслее.

Олимпиада 1988 года

Фото: Jamie Squire/ Getty Images

Сборная Ямайки заслужила одобрение Международной федерации бобслея и скелетона (ФИБТ) и прошла квалификацию на Олимпийские игры 1988 года в Калгари. Там появление представителей тропического острова шокировало представителей северных стран.

Первыми на соревнованиях выступили в двойках Дадли Стокс в качестве пилота и Майк Уайт, которые по итогам четырех заездов показали 30-й результат из 40 сборных. Именно они и стали первыми спортсменами Ямайки по бобслею, выступившими на зимних Играх.

На соревнованиях среди четверок у ямайцев с самого начала возникли трудности. При первом заезде Стокс с трудом забрался в боб, а во втором Уайт вошел в поворот с прямой спиной. Тем не менее они поднялись на 25-е место.

Перед третьим спуском Стокс травмировал плечо, но решил продолжить участие. Команда стартовала с седьмым временем разгона, но в повороте они потеряли контроль и перевернулись, остановившись недалеко от финиша. Команда вылезла из-под боба и пошла пешком к финишу под аплодисменты зрителей. Никто из спортсменов не пострадал, но из-за этого падения команда была дисквалифицирована.

Другие результаты на Играх

Фото: Alex Livesey / Getty Images

В 1992 году в Альбервиле ямайская команда не смогла показать высоких результатов: 25-е место в четверках и 35-е и 36-е в двойках. На Играх в Лиллехаммере в 1994 году последовал неожиданный успех — 14-е место в соревнованиях четверок, причем команда опередила такие страны, как США, Франция, Италия и Россия. Однако экипаж в двойках был дисквалифицирован, а в дальнейшем ямайская сборная не смогла пробиться на Олимпиады 2006 и 2010 годов.

Пилот Уинстон Уотт и разгоняющий Марвин Диксон сумели завоевать путевку на Игры в Сочи, но столкнулись с финансовыми трудностями — средств на поездку в Россию не было. Команда обратилась к краудфандингу, и благодаря поддержке болельщиков и привлечению спонсоров необходимая сумма была собрана. На соревнованиях ямайская команда заняла лишь 29-е место, обогнав только не стартовавших сербов.

Что сейчас со сборной Ямайки по бобслею

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

На Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года дебютировала женская сборная Ямайки по бобслею под руководством Жасмин Фенлэйтор-Викториан. В Пекине (2022) Ямайка была представлена в трех дисциплинах: женский монобоб, мужские двойки и четверки.

На Олимпиаду-2026 от Ямайки квоты получили: монобоб — Мика Мур;

двойки — Шейн Питтер и его команда (Нимрой Терготт, Джоэл Фиарон, Джуниор Харрис);

четверки — Шейн Питтер и его команда (Андрэ Дэйкрес, Джуниор Харрис, Тайквендо Трейси, Джоэл Фиарон).

В соревнованиях монобоба Мика Мур финишировала 14-й, что является лучшим результатом за всю историю Ямайки на Олимпиаде.