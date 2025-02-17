«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби КХЛ

«Динамо» вело со счетом 2:1, но «Спартак» сравнял на 56-й минуте и победил в овертайме благодаря голу Николая Голдобина

Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

«Спартак» победил московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).

У «Спартака» отличились Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56) и Николай Голдобин (63).

У «Динамо» забивали Максим Комтуа (26) и Джордан Уил (36).

Команды четыре раза встречались в этом сезоне и одержали по две победы.

Результаты других матчей дня:

«Барыс» — «Металлург» — 1:3;

«Витязь» — «Динамо» (Минск) — 2:4;

«Северсталь» — СКА — 3:5;

ЦСКА — «Сочи» — 1:4.