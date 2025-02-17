«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби КХЛ
«Спартак» победил московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).
У «Спартака» отличились Адам Ружичка (32-я минута), Егор Филин (56) и Николай Голдобин (63).
У «Динамо» забивали Максим Комтуа (26) и Джордан Уил (36).
Команды четыре раза встречались в этом сезоне и одержали по две победы.
Результаты других матчей дня:
«Барыс» — «Металлург» — 1:3;
«Витязь» — «Динамо» (Минск) — 2:4;
«Северсталь» — СКА — 3:5;
ЦСКА — «Сочи» — 1:4.
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