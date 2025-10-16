Юрист объяснил, станет ли решение CAS по настольному теннису прецедентом

CAS признал дискриминационным отстранение российских спортсменов от соревнований по настольному теннису. «РБК Спорт» обсудил последствия этого решения с юристом Максимом Прокопцом

Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что полный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях по настольному теннису противоречит Олимпийской хартии, действие которой распространяется на все виды спорта. Об этом «РБК Спорт» заявил юрист и партнер SILA International Lawyers Максим Прокопец.

В четверг стала известна мотивировка решения CAS, который в июне 2024 года отменил решение Европейской федерации настольного тенниса (ETTU) отстранить россиян от соревнований, а клубы дисквалифицировать из Лиги чемпионов. Арбитраж пришел к выводу, что решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации. Компания SILA International Lawyers представляла Федерацию настольного тенниса России (ФНТР) в этом разбирательстве.

«Мы имеем решение Лозаннского суда, который постановил, что конкретно в настольном теннисе отстранение российских спортсменов является дискриминационным. При этом суд отметил, что это является нарушением Олимпийской хартии, а как мы знаем, она распространяется на все виды спорта. Я не могу представить себе ситуацию, при которой Олимпийская хартия распространяется на теннис, но при этом не распространяется на футбол», — сказал Прокопец.

Он подчеркнул, что не стоит забывать: по многим другим видам спорта решения уже приняты, их безуспешно обжаловали, и все сроки апелляции истекли.

Также юрист отметил непоследовательность в решениях арбитража, если сравнивать настольный теннис и, например, футбол, где дискриминации не нашли. «Хотя во всех решениях [международных федераций] и спорах по всем видам спорта было сказано одно и то же», — сказал Прокопец.

Он добавил, что российский спорт впервые получил решение Лозаннского суда, в котором сказано, что отстранять спортсменов «в связи с деятельностью государства — ненормально, и это является дискриминацией».

Отвечая на вопрос о возможном влиянии этого дела на другие виды спорта в России, Прокопец сказал, что давать однозначные прогнозы трудно.

К моменту вердикта CAS международная федерация (IITF) уже поддержала рекомендацию МОК о допуске россиян в нейтральном статусе.