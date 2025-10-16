Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад
Первая ракетка России Карен Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу и не смог защитить титул чемпиона турнира в Алма-Ате.
Хачанов начал выступление со второго круга, где уступил 98-й ракетке мира со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Хачанов потерял 240 очков и опустился на 11-е место в live-версии рейтинга ATP.
Ранее в четверг в четвертьфинал турнира вышел Даниил Медведев, который таким образом сохранил шансы попасть на Итоговый турнир в Турин.
Призовой фонд турнира в Алма-Ате превышает $1 млн.
