Хачанов вылетел на старте турнира в Алма-Ате, который выиграл год назад

Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад

Хачанов уступил 98-й ракетке мира Штруффу и вылетел с турнира в первом же матче. Он также выбыл из топ-10 live-версии мирового рейтинга

Карен Хачанов (Фото: Hu Chengwei / Getty Images)

Первая ракетка России Карен Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу и не смог защитить титул чемпиона турнира в Алма-Ате.

Хачанов начал выступление со второго круга, где уступил 98-й ракетке мира со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Хачанов потерял 240 очков и опустился на 11-е место в live-версии рейтинга ATP.

Ранее в четверг в четвертьфинал турнира вышел Даниил Медведев, который таким образом сохранил шансы попасть на Итоговый турнир в Турин.

Призовой фонд турнира в Алма-Ате превышает $1 млн.