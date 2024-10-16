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Российский игрок НХЛ Зуб выбыл на неделю из-за сотрясения

TSN: российский защитник «Оттавы» Зуб выбыл на неделю из-за сотрясения
Российский защитник «Оттавы» досрочно покинул лед в матче с «Лос-Анджелесом» после силового приема, у него диагностировали сотрясение мозга
Артем Зуб
Артем Зуб (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Олимпийский чемпион Артем Зуб не сыграет за «Оттаву Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ как минимум в течение недели из-за сотрясения мозга, сообщает TSN.

Зуб в этом сезоне провел три матча за «Оттаву», очков не набрал.

В последнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (8:7 после овертайма) 14 октября Зуб отыграл около двух с половиной минут и досрочно покинул лед после силового приема соперника, с которым потом подрался тафгай «Сенаторз» Зак Макьюэн.

Зуб играет за «Оттаву» с 2020 года. До этого защитник выступал в СКА, с которым в 2017 году выиграл Кубок Гагарина, и в «Амуре».

Россиянин подрался в дебютном матче НХЛ
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Со сборной России Зуб победил на Олимпиаде в Пхёнчхане и дважды брал бронзу на чемпионатах мира.

«Оттава» идет на восьмом месте в Восточной конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Оттава Сенаторз
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