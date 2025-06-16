РУСАДА дисквалифицировало вратаря молодежной сборной России на два года

В пробе 18-летней Ульяны Обуховой обнаружили фуросемид, который может маскировать употребление допинга

Ульяна Обухова (Фото: РФС)

Вратарь молодежной женской команды ЦСКА и сборной России Ульяна Обухова дисквалифицирована на два года за диуретик фуросемид, сообщается на сайте РУСАДА.

Спортсменка отстранена до 28 апреля 2027 года.

Фуросемид может маскировать употребление других запрещенных веществ.

Обухова в 2023 году выиграла с ЦСКА Молодежную лигу и ЮФЛ.

Согласно профилю спортсменки на сайте РФС на ее счету четыре игры за молодежную сборную России и восемь — за юниорские.