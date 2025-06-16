 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 3,1 x 3,15 2 2,4 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 6,1 x 4,6 2 1,5 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

РУСАДА дисквалифицировало вратаря молодежной сборной России на два года

Вратаря молодежной сборной России Обухову дисквалифицировали за диуретик
В пробе 18-летней Ульяны Обуховой обнаружили фуросемид, который может маскировать употребление допинга
Ульяна Обухова
Ульяна Обухова (Фото: РФС)

Вратарь молодежной женской команды ЦСКА и сборной России Ульяна Обухова дисквалифицирована на два года за диуретик фуросемид, сообщается на сайте РУСАДА.

Спортсменка отстранена до 28 апреля 2027 года.

Фуросемид может маскировать употребление других запрещенных веществ.

Обухова в 2023 году выиграла с ЦСКА Молодежную лигу и ЮФЛ.

Согласно профилю спортсменки на сайте РФС на ее счету четыре игры за молодежную сборную России и восемь — за юниорские.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта

Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем

При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео

Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника

Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»

«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол РУСАДА допинг ФК ЦСКА
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
РФС назвал место проведения матча за Суперкубок России Спорт, 18:44
WSJ сообщила о сигналах Ирана о готовности прекратить атаки по Израилю Политика, 18:37
Синоптики предупредили о новом похолодании в Москве к концу недели Город, 18:29
АСТ объявило новую дату выхода книги о «Ведьмаке» на русском языке Общество, 18:29
Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ Политика, 18:27
В НЦ «Россия» представили доклад по итогам Открытого диалога Отрасли, 18:27
«Додо Пицца» сменила регистрацию на Казахстан Бизнес, 18:26
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
РФС нашел замену «Химкам» в Российской премьер-лиге Спорт, 18:25
Что почитать летом: подборка идей для подростков и их родителей Социальная экономика, 18:24
В Севастополе мужчина зарезал тещу на глазах у своего ребенка Общество, 18:22
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти нелегальных медиков Общество, 18:18
МИД заявил о рисках для строящейся с помощью России иранской АЭС Политика, 18:17
«Урок»: чем хорош сериал с Юрой Борисовым и школьниками Life, 18:12