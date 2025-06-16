РУСАДА дисквалифицировало вратаря молодежной сборной России на два года
Вратарь молодежной женской команды ЦСКА и сборной России Ульяна Обухова дисквалифицирована на два года за диуретик фуросемид, сообщается на сайте РУСАДА.
Спортсменка отстранена до 28 апреля 2027 года.
Фуросемид может маскировать употребление других запрещенных веществ.
Обухова в 2023 году выиграла с ЦСКА Молодежную лигу и ЮФЛ.
Согласно профилю спортсменки на сайте РФС на ее счету четыре игры за молодежную сборную России и восемь — за юниорские.
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