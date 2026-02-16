 Перейти к основному контенту
Война санкций
0

Зеленский ввел санкции против Дворковича и девяти российских спортсменов

Сюжет
Война санкций
Список был сформирован на основании петиции скелетониста Гераскевича, не допущенного к соревнованиям на Олимпиаде из-за шлема с изображением погибших спортсменов. МОК его дисквалифицировал
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении главы Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича и девяти российских спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Яна Егорян, Ангелина Мельникова, Владислав Ларин и Максим Храмцов. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Среди других спортсменов в списке — дзюдоистка Мадина Таймазова, боксер Федор Чудинов, борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, стрелок из лука Светлана Гомбоева.

Гимнастка Мельникова, тхэквондисты Храмцов и Ларин — олимпийские чемпионы Токио, саблистка Егорян — двукратная чемпионка Игр-2016.

На сайте президента Украины отмечается, что список был сформирован «на основе петиции» скелетониста Владислава Гераскевича, которого ранее не допустили к соревнованиям на Олимпиаде из-за шлема с изображениям погибших спортсменов.

Причинами введения ограничения названы посещение Крыма и вошедших в состав России в 2022 году ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также поддержка военной операции. 

Среди санкций — блокирование активов на территории Украины, запрет въезда, прекращение культурных обменов и спортивных контактов и другие.

Российские власти считают санкции незаконными. 

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Персоны
Анна Сатдинова
Владимир Зеленский Украина Яна Егорян санкции
Ангелина Мельникова фото
Ангелина Мельникова
спортсменка
18 июля 2000 года
