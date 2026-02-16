Умер работавший с Авербухом и Жулиным тренер Аккерман

Умер работавший с Авербухом и Жулиным тренер Геннадий Аккерман

Геннадий Аккерман (Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России)

Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Аккерман тренировал спортсменов в танцах на льду.

Он работал в группе первой олимпийской чемпионки в танцах на льду Людмилы Пахомовой, а также с победителями и призерами Игр, среди которых Марина Анисина, Илья Авербух и Александр Жулин.

За время тренерской деятельности он работал во Франции и Латвии.

В последние годы Аккерман помогал фигуристам и тренерам в Санкт-Петербурге.