Умер работавший с Авербухом и Жулиным тренер Аккерман
Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Аккерман тренировал спортсменов в танцах на льду.
Он работал в группе первой олимпийской чемпионки в танцах на льду Людмилы Пахомовой, а также с победителями и призерами Игр, среди которых Марина Анисина, Илья Авербух и Александр Жулин.
За время тренерской деятельности он работал во Франции и Латвии.
В последние годы Аккерман помогал фигуристам и тренерам в Санкт-Петербурге.
