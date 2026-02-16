Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику»

Соглашение с Рядно рассчитано до конца 2029 года

Михаил Рядно (Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»)

Защитник ЦСКА Михаил Рядно подписал контракт с «Балтикой». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до 31 декабря 2029 года.

Рядно выступал за ЦСКА с 2023-го. В сезоне 2024/25 на правах аренды играл за московскую «Родину». Он также игрок молодежной сборной России.

В текущем сезоне Рядно провел за ЦСКА один матч и не отметился результативными действиями.

20-летний футболист — чемпион МФЛ (2024) и победитель Суперкубка России.

«Балтика» после 18 туров идет на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая одно очко ЦСКА, который расположился на четвертой позиции.