Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику»
Защитник ЦСКА Михаил Рядно подписал контракт с «Балтикой». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано до 31 декабря 2029 года.
Рядно выступал за ЦСКА с 2023-го. В сезоне 2024/25 на правах аренды играл за московскую «Родину». Он также игрок молодежной сборной России.
В текущем сезоне Рядно провел за ЦСКА один матч и не отметился результативными действиями.
20-летний футболист — чемпион МФЛ (2024) и победитель Суперкубка России.
«Балтика» после 18 туров идет на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая одно очко ЦСКА, который расположился на четвертой позиции.
