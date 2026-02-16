 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 8 x 5,8 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 3,95 2 1,87 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер фразой «виноваты мы, взрослые» оценил неудачу Малинина на Играх

Тренер Арутюнян — о неудаче Малинина на Олимпиаде: виноваты мы, взрослые
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигурист Малинин считался главным претендентом на победу, но занял 8-е место после срыва второго проката. Тренер Арутюнян заявил, что фигурист ни в чем не виноват, а его штабу надо признать ошибки
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин не виноват в неудачном выступлении на Олимпиаде в Италии, заявил RT Рафаэль Арутюнян, входящий в тренерский штаб 21-летнего спортсмена.

Малинин стал олимпийским чемпионом в командном турнире, но в личных соревнованиях сорвал произвольную программу и занял восьмое место. Малинин, двукратный чемпион мира и обладатель рекорда в произвольной программе, считался главным фаворитом Олимпиады.

Арутюнян считает, что всем в команде Малинина «надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки».

«Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов. В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие важные для него вещи», — сказал тренер.

Петросян прыгнула четверной на тренировке. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Американская лыжница Джессика Джеггинс

Чемпионом Игр стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026
Материалы по теме
«Измотали парня». В чем причины провала Малинина на Олимпиаде
Спорт
Малинин не смог объяснить свое сенсационное поражение на Олимпиаде
Спорт
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39