Тренер фразой «виноваты мы, взрослые» оценил неудачу Малинина на Играх
Американский фигурист Илья Малинин не виноват в неудачном выступлении на Олимпиаде в Италии, заявил RT Рафаэль Арутюнян, входящий в тренерский штаб 21-летнего спортсмена.
Малинин стал олимпийским чемпионом в командном турнире, но в личных соревнованиях сорвал произвольную программу и занял восьмое место. Малинин, двукратный чемпион мира и обладатель рекорда в произвольной программе, считался главным фаворитом Олимпиады.
Арутюнян считает, что всем в команде Малинина «надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки».
«Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов. В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие важные для него вещи», — сказал тренер.
Чемпионом Игр стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.
