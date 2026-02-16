Тренер фразой «виноваты мы, взрослые» оценил неудачу Малинина на Играх

Тренер Арутюнян — о неудаче Малинина на Олимпиаде: виноваты мы, взрослые

Фигурист Малинин считался главным претендентом на победу, но занял 8-е место после срыва второго проката. Тренер Арутюнян заявил, что фигурист ни в чем не виноват, а его штабу надо признать ошибки

Илья Малинин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин не виноват в неудачном выступлении на Олимпиаде в Италии, заявил RT Рафаэль Арутюнян, входящий в тренерский штаб 21-летнего спортсмена.

Малинин стал олимпийским чемпионом в командном турнире, но в личных соревнованиях сорвал произвольную программу и занял восьмое место. Малинин, двукратный чемпион мира и обладатель рекорда в произвольной программе, считался главным фаворитом Олимпиады.

Арутюнян считает, что всем в команде Малинина «надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки».

«Виноваты мы, взрослые, которые не смогли оградить достаточно юного человека от совершения им неверных шагов. В силу разных причин я не считаю возможным давать более пространные комментарии на эту тему, хотя в личной беседе мы с Ильей обговорили очень многие важные для него вещи», — сказал тренер.

Чемпионом Игр стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.