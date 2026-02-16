 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 8 x 5,8 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,1 x 3,5 2 3,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 3,95 2 1,87 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Пять россиянок сыграют во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае

Калинская с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае
Калинская в первом круге одержала волевую победу над латвийкой Остапенко — 2:6, 6:1, 6:4. Ранее во второй круг вышли Шнайдер и Захарова, а Андреева и Александрова пропустили первый раунд благодаря посеву
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Ali Abdalla / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае с призовым фондом более $4 млн.

На старте турнира Калинская, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, обыграла латвийку Елену Остапенко (27-я) со счетом 2:6, 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Калинской будет четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Из россиянок во втором круге также сыграют Мирра Андреева (пятая сеяная), Екатерина Александрова (восьмая сеяная), Диана Шнайдер и Анастасия Захарова (лаки-лузер).

Чемпионка «тысячника» в Дубае получит 1000 очков и $665 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла Андреева.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
Бублик снялся с турнира ATP в Дохе из-за усталости и выступит уже в Дубае
Спорт
Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг турнира в Дохе
Спорт
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39