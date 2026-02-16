Пять россиянок сыграют во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае с призовым фондом более $4 млн.
На старте турнира Калинская, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, обыграла латвийку Елену Остапенко (27-я) со счетом 2:6, 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Калинской будет четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.
Из россиянок во втором круге также сыграют Мирра Андреева (пятая сеяная), Екатерина Александрова (восьмая сеяная), Диана Шнайдер и Анастасия Захарова (лаки-лузер).
Чемпионка «тысячника» в Дубае получит 1000 очков и $665 тыс. призовых.
В прошлом году турнир выиграла Андреева.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»