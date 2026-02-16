Калинская с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае

Пять россиянок сыграют во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае

Калинская в первом круге одержала волевую победу над латвийкой Остапенко — 2:6, 6:1, 6:4. Ранее во второй круг вышли Шнайдер и Захарова, а Андреева и Александрова пропустили первый раунд благодаря посеву

Анна Калинская (Фото: Ali Abdalla / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае с призовым фондом более $4 млн.

На старте турнира Калинская, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, обыграла латвийку Елену Остапенко (27-я) со счетом 2:6, 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Калинской будет четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Из россиянок во втором круге также сыграют Мирра Андреева (пятая сеяная), Екатерина Александрова (восьмая сеяная), Диана Шнайдер и Анастасия Захарова (лаки-лузер).

Чемпионка «тысячника» в Дубае получит 1000 очков и $665 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла Андреева.