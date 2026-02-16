Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в финал на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В четвертьфинале Крылова упала после контакта с китаянкой Чжан Чутун, но судьи вывели ее в полуфинал.
В полуфинале россиянка выступала во втором забеге, пыталась выйти в лидеры, но упала после контакта с трехкратной олимпийской чемпионкой Чхве Мин Джон из Южной Кореи.
Крылова выступит в утешительном финале B, который пройдет позднее в понедельник.
Ранее Крылова также выступала на дистанции 500 м, но выбыла в четвертьфинале.
