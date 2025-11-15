Корешков увидел в Маддалене неудобного соперника для Махачева

Титульный бой между спортсменами пройдет на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября. Российский боец рассказал, что отдает предпочтение Махачеву — 60:40

Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена является неудобным соперником для россиянина Ислама Махачева. Такое мнение «РБК Спорт» высказал боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

«Однозначно бой будет тяжелый. Маддалена — сильный парень, тем более новая весовая категория (для Махачева). Там многие преимущества Ислама над своими соперниками в 70 кг не будут такими явными (легкий вес в UFC у мужчин составляет до 70,3 кг. — РБК). Это касается физической силы, где-то выносливости. В то же время он будет не так изнурен гонкой веса, она дастся ему наверняка проще и легче, чем до этого. <...> Стилистически соперник очень неудобный, который в некоторых аспектах будет более опасен», — сказал Корешков.

Также Корешков отдал предпочтение Исламу Махачеву в пропорции 60:40.

В ночь с 15 на 16 ноября пройдет турнир UFC 322 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где в главном бою встретятся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе. В мае он объявил о переходе в полусредний вес после победы Маддалены над Белалом Мухаммадом в титульном бою в этой весовой категории. После этого заявления UFC лишил россиянина пояса в легком весе.

В активе 34-летнего Махачева 27 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. У 33-летнего Маддалены 18 побед и два поражения в MMA.