Россия продлила беспроигрышную серию. Сколько осталось до рекорда

Сборная России идет на самой длительной в мире действующей беспроигрышной серии. Сколько команде Валерия Карпина необходимо не проигрывать, чтобы добраться до самой продолжительной серии среди сборных в истории футбола

Сборная России по футболу (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Сборная России победила в товарищеском матче против Боливии (3:0) и продлила свою беспроигрышную серию до 22 матчей.

Россия не проигрывала с того момента, как ФИФА и УЕФА отстранили команду от международных турниров. Сейчас на ее счету 15 побед и шесть ничьих. Последнее поражение национальная команда потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

У сборной России самая длительная действующая беспроигрышная серия среди национальных команд. Однако, если учитывать только результаты в основное время, лидером по этому показателю является Испания — 23 (в финале Лиги наций чемпионы Европы уступили в серии пенальти).

До июля 2025 года сборная России также демонстрировала «сухую» серию из восьми матчей. Однако во встречах с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1) соперники смогли забить, прервав эту серию.

Беспроигрышная серия сборной России из 22 матча не является самой длинной в истории национальных команд. Рекордсменом по этому показателю является Италия (37 — 2018–2021 годы). В тот период итальянцы выиграли чемпионат Европы. Сборной России необходимо не проиграть в 15 матчах, чтобы повторить результат итальянцев.

Топ-5 самых продолжительных беспроигрышных серий сборных в истории футбола Италия — 37 (2018–2021)

Аргентина — 36 (2019–2022)

Алжир — 35 (2018–2022)

Испания — 35 (2007–2009)

Бразилия — 35 (1993–1996)

Аргентина — 31 (1991–1993)

Испания — 31 (1994-1998)

Франция — 30 (1994–1996)

Венгрия — 30 (1950–1954)

Если учитывать серии, которые были прерваны после серии пенальти или дополнительного времени, то, только Италия, Аргентина, Алжир и Испания достигли более 30 матчей подряд.