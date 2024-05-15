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Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 12 матчей

«Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 12 матчей
«Шанхай Шэньхуа» победил дома аутсайдера турнира «Циндао Хайню» со счетом 2:0, забив первый гол только на 88-й минуте
Фото: CFIDC / VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: CFIDC / VCG / Visual China Group / ТАСС

«Шанхай Шэньхуа» вырвал победу у «Циндао Хайню» в 12-м туре чемпионата Китая, дважды забив в концовке.

Матч завершился со счетом 2:0, шанхайская команда забила на 88-й и 94-й минутах.

«Шэньхуа» продолжает лидировать в чемпионате, ни разу не проиграв. «Циндао Хайню» занимает последнее место в таблице.

Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Китае
Спорт
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий возглавляет «Шэньхуа» с начала этого года и уже выиграл с ним Суперкубок. В марте и апреле его признали лучшим тренером лиги.

Ранее Слуцкий работал в ЦСКА, «Рубин» и других российских клубах, голландском «Витессе» и английском «Халле», а в 2015-2016 годах был главным тренером сборной России.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер)

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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