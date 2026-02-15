Норвежка Стрём завоевала второе золото Олимпиады в прыжках с трамплина
Норвежская прыгунья на лыжах с трамплина Анна Удине Стрём одержала победу в соревнованиях на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии.
По сумме двух попыток она набрала 284,8 балла.
Серебряную медаль выиграла еще одна представительница Норвегии Эйрин Мария Квандал (282,7), бронза досталась словенке Нике Превц (271,5).
Это третья медаль 27-летней Стрём на Олимпиаде. Ранее она взяла золото на нормальном трамплине и серебро в смешанных командных соревнованиях.
На счету Стрём также два золота на чемпионатах мира.
