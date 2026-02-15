 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежка Стрём завоевала второе золото Олимпиады в прыжках с трамплина

Норвежка Стрём стала двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина
Сюжет
Олимпиада-2026
Второе место заняла норвежка Эйрин Мария Квандал, третье — словенка Ника Превц
Анна Удине Стрём
Анна Удине Стрём (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Норвежская прыгунья на лыжах с трамплина Анна Удине Стрём одержала победу в соревнованиях на большом трамплине на Олимпийских играх в Италии.

По сумме двух попыток она набрала 284,8 балла.

Серебряную медаль выиграла еще одна представительница Норвегии Эйрин Мария Квандал (282,7), бронза досталась словенке Нике Превц (271,5).

Канадские хоккеисты повторили рекорд россиян. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Сидни Кросби

Это третья медаль 27-летней Стрём на Олимпиаде. Ранее она взяла золото на нормальном трамплине и серебро в смешанных командных соревнованиях.

На счету Стрём также два золота на чемпионатах мира.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
прыжки на лыжах с трамплина Олимпиада-2026
