Британские скелетонисты взяли первое в истории золото Олимпиады в миксте

Табита Стокер и Мэтт Уэстон (Фото: Al Bello / Getty Images)

Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями смешанных командных соревнований на Играх в Италии. Эта дисциплина дебютировала на Олимпиаде.

Стокер и Уэстон показали время 1 минута 59,36 секунды.

Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг с результатом 1 минута 59,53 секунды, бронзу взяли немцы Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротгер (1 минута 59,54 секунды).

Ранее Уэстон одержал победу в индивидуальных соревнованиях, став первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим золото в скелетоне.

Стокер — двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира в миксте, серебряный призер чемпионата Европы-2026 в индивидуальных соревнованиях.