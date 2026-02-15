 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Британские скелетонисты взяли первое в истории золото Олимпиады в миксте

Скелетонисты Стокер и Уэстон взяли первое в истории золото Олимпиады в миксте
Сюжет
Олимпиада-2026
Стокер и Уэстон показали результат 1 минута 59,36 секунд. Второе место заняли немцы Крехер и Юнг, бронзу их соотечественники Пфайфер и Гротгер
Табита Стокер и Мэтт Уэстон
Табита Стокер и Мэтт Уэстон (Фото: Al Bello / Getty Images)

Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями смешанных командных соревнований на Играх в Италии. Эта дисциплина дебютировала на Олимпиаде.

Стокер и Уэстон показали время 1 минута 59,36 секунды.

Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг с результатом 1 минута 59,53 секунды, бронзу взяли немцы Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротгер (1 минута 59,54 секунды).

Канадские хоккеисты повторили рекорд россиян. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Сидни Кросби

Ранее Уэстон одержал победу в индивидуальных соревнованиях, став первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим золото в скелетоне.

Стокер — двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира в миксте, серебряный призер чемпионата Европы-2026 в индивидуальных соревнованиях.

