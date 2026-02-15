Британские скелетонисты взяли первое в истории золото Олимпиады в миксте
Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями смешанных командных соревнований на Играх в Италии. Эта дисциплина дебютировала на Олимпиаде.
Стокер и Уэстон показали время 1 минута 59,36 секунды.
Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг с результатом 1 минута 59,53 секунды, бронзу взяли немцы Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротгер (1 минута 59,54 секунды).
Ранее Уэстон одержал победу в индивидуальных соревнованиях, став первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим золото в скелетоне.
Стокер — двукратная серебряная медалистка чемпионатов мира в миксте, серебряный призер чемпионата Европы-2026 в индивидуальных соревнованиях.
