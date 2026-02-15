«Северсталь» и минское «Динамо» досрочно вышли в плей-офф КХЛ

«Северсталь» и минское «Динамо» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» Виталий Пинчук (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

«Северсталь» в воскресенье обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.

«Динамо» уступило московскому «Спартаку» (3:4), но пробилось в Кубок Гагарина благодаря результату матча между столичным ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс» (2:1 после овертайма).

Ранее в Западной конференции место в плей-офф себе гарантировал ярославский «Локомотив», а в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Регулярный чемпионат завершится 20 марта.