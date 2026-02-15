 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,5 x 2,9 2 3,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,12 x 8,5 2 21 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,8 x 5,9 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,35 x 3,5 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,4 x 4,3 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,65 x 3,85 2 1,93 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Спорт⁠,
0

«Северсталь» и минское «Динамо» досрочно вышли в плей-офф КХЛ

«Северсталь» и минское «Динамо» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
«Северсталь» обыграла «Нефтехимик», минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но вышло в плей-офф благодаря результату матча ЦСКА
Хоккеист минского &laquo;Динамо&raquo; Виталий Пинчук
Хоккеист минского «Динамо» Виталий Пинчук (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

«Северсталь» в воскресенье обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.

«Динамо» уступило московскому «Спартаку» (3:4), но пробилось в Кубок Гагарина благодаря результату матча между столичным ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс» (2:1 после овертайма).

Ранее в Западной конференции место в плей-офф себе гарантировал ярославский «Локомотив», а в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Регулярный чемпионат завершится 20 марта.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Северсталь
Материалы по теме
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» в КХЛ
Спорт
Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде
Спорт
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Школьников в Курской области переведут на удаленку из-за снегопада Политика, 21:35
Сборная Канады разгромила на Олимпиаде французов, заменивших россиян Спорт, 21:29
Военные перехватили 43 дрона за два часа над Россией Политика, 21:17
Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Центральное в ЛНР 14 февраля Политика, 21:09
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак Политика, 20:55
«Звезды мира» обыграли «Звезд России» в 10-м Матче звезд Единой лиги ВТБ Спорт, 20:50
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Брянской областью за время массированной атаки сбили более 170 БПЛА Политика, 20:49
Трамп заявил, что члены «Совета мира» пообещали $5 млрд для Газы Политика, 20:31
«Северсталь» и минское «Динамо» досрочно вышли в плей-офф КХЛ Спорт, 20:15
Конькобежка Кок опередила невесту Джейка Пола в борьбе за золото Игр Спорт, 20:06
Politico узнало, как главы МИД ЕС сорвали встречу с Каллас в Мюнхене Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Самолет «Победы» с треснувшим стеклом сел в Шереметьево Общество, 19:55