«Северсталь» и минское «Динамо» досрочно вышли в плей-офф КХЛ
Череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» более чем за месяц до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.
«Северсталь» в воскресенье обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.
«Динамо» уступило московскому «Спартаку» (3:4), но пробилось в Кубок Гагарина благодаря результату матча между столичным ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс» (2:1 после овертайма).
Ранее в Западной конференции место в плей-офф себе гарантировал ярославский «Локомотив», а в Восточной — магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».
Регулярный чемпионат завершится 20 марта.
