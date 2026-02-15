Клуб чемпионата Англии назначил четвертого тренера за сезон

В текущем сезоне «Ноттингем Форест» возглавляли Шон Дайч, Нуну Эшпириту Санту и Ангелос Постекоглу. Клуб идет на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ

Витор Перейра (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Португальский тренер Витор Перейра возглавил «Ноттингем Форест», выступающий в Английский премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

Португалец стал четвертым главным тренером «Ноттингем Форест» в сезоне. На этом посту он сменил Шона Дайча.

В сентябре клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял его с 2023 года. В течение сезона команду также тренировал австриец Ангелос Постекоглу.

С декабря 2024 года Перейра возглавлял английский «Вулверхэмптон». В сентябре он продлил контракт с клубом на три года, а в ноябре его отправили в отставку из-за неудачного начала сезона.

Перейра также тренировал португальские «Санта‑Клару» и «Порту», саудовские «Аль‑Ахли» и «Аль‑Шабаб», греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче», немецкий «Мюнхен‑1860», китайский «Шанхай СИПГ», бразильские «Коринтианс» и «Фламенго».

«Ноттингем Форест» идет на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ, на счету клуба 27 очков.