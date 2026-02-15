Клуб чемпионата Англии назначил четвертого тренера за сезон
Португальский тренер Витор Перейра возглавил «Ноттингем Форест», выступающий в Английский премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до 2027 года.
Португалец стал четвертым главным тренером «Ноттингем Форест» в сезоне. На этом посту он сменил Шона Дайча.
В сентябре клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял его с 2023 года. В течение сезона команду также тренировал австриец Ангелос Постекоглу.
С декабря 2024 года Перейра возглавлял английский «Вулверхэмптон». В сентябре он продлил контракт с клубом на три года, а в ноябре его отправили в отставку из-за неудачного начала сезона.
Перейра также тренировал португальские «Санта‑Клару» и «Порту», саудовские «Аль‑Ахли» и «Аль‑Шабаб», греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче», немецкий «Мюнхен‑1860», китайский «Шанхай СИПГ», бразильские «Коринтианс» и «Фламенго».
«Ноттингем Форест» идет на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ, на счету клуба 27 очков.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»