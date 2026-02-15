 Перейти к основному контенту
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян

IBU: возврат медалей Сочи-2014 не имеет никакого отношения к отстранению СБР
Ранее глава СБР Виктор Майгуров связал требование IBU вернуть медали Сочи-2014 с отстранением российских биатлонистов. В международном союзе это заявление назвали недостоверным
Виктор Майгуров
Виктор Майгуров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Международной союз биатлонистов (IBU) опроверг заявление президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о связи между требованием вернуть медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и отстранением россиян от международных стартов. Об этом порталу Metaratings сообщили в пресс-службе IBU.

Ранее Майгуров заявил, что IBU настойчиво требует от российской стороны возврата золотых медалей за мужскую эстафету Сочи-2014. По словам главы СБР, «это тоже может являться причиной нашего невозвращения на международные старты».

В пресс-службе IBU отвергли эту версию. «Это неправда. Медали перераспределяются МОК, поэтому они должны вернуть их туда. Эта тема не имеет никакого отношения к отстранению СБР, поскольку они отстранены за нарушение Устава IBU», — заявили в международной федерации.

На Играх в Сочи-2014 мужская сборная России в составе Евгения Устюгова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко завоевала золото в эстафете. В 2020 году Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на основании аномальных показателей биологического паспорта, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Это повлекло за собой лишение российской команды золотой медали.

На Олимпиаде-2026 в Италии прошла церемония награждения биатлонистов, в пользу которых были перераспределены медали Игр 2010 и 2014 годов после допингового дела Устюгова. Золото в масс-старте (Ванкувер) вручили французу Фуркаду, а в эстафете (Сочи) — немцам.

Российские биатлонисты не участвуют в международных стартах с 2022 года. В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.

Екатерина Халимовская
Международный союз биатлонистов (IBU) Биатлон Союз биатлонистов России
