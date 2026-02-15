IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян
Международной союз биатлонистов (IBU) опроверг заявление президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова о связи между требованием вернуть медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и отстранением россиян от международных стартов. Об этом порталу Metaratings сообщили в пресс-службе IBU.
Ранее Майгуров заявил, что IBU настойчиво требует от российской стороны возврата золотых медалей за мужскую эстафету Сочи-2014. По словам главы СБР, «это тоже может являться причиной нашего невозвращения на международные старты».
В пресс-службе IBU отвергли эту версию. «Это неправда. Медали перераспределяются МОК, поэтому они должны вернуть их туда. Эта тема не имеет никакого отношения к отстранению СБР, поскольку они отстранены за нарушение Устава IBU», — заявили в международной федерации.
На Играх в Сочи-2014 мужская сборная России в составе Евгения Устюгова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко завоевала золото в эстафете. В 2020 году Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на основании аномальных показателей биологического паспорта, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Это повлекло за собой лишение российской команды золотой медали.
На Олимпиаде-2026 в Италии прошла церемония награждения биатлонистов, в пользу которых были перераспределены медали Игр 2010 и 2014 годов после допингового дела Устюгова. Золото в масс-старте (Ванкувер) вручили французу Фуркаду, а в эстафете (Сочи) — немцам.
Российские биатлонисты не участвуют в международных стартах с 2022 года. В декабре 2025 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»