 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,6 x 2,85 2 3,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,15 x 8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,8 x 5,9 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,4 x 3,5 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,3 x 4,3 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,55 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Спорт⁠,
0

Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае

Шнайдер разгромила австралийку Джойнт и вышла во второй круг турнира в Дубае
В первом круге россиянка уверенно обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт со счетом 6:4, 6:1
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: LUKAS COCH / EPA / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $4 млн.

В первом круге 21-я ракетка мира встретилась с 30-м номером рейтинга австралийкой Майей Джойнт. Шнайдер одержала победу в двух сетах за 1 час 10 минут — 6:4, 6:1.

Россиянка реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. На ее счету одна подача навылет и пять двойных ошибок. Джойнт не выполнила ни одного эйса и не допускала двойных ошибок, но реализовала лишь два брейка из двух возможных.

Во втором круге 21-летняя Шнайдер встретится с победительницей матча между американкой Ивой Йович и гречанкой Марией Саккари.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла продолжить участие в турнире, проиграв чешке Барборе Крейчиковой с результатом 4:6, 4:6. Другая представительница России, Людмила Самсонова, также выбыла на первом этапе, уступив канадке Лейле Фернандес — 7:5, 5:7, 3:6.

Шнайдер в 2024 году завоевала четыре титула в одиночном разряде и серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой. Ее лучшим результатом на турнирах WTA-1000 является четвертьфинал в Пекине в 2024 году.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
теннис Диана Шнайдер WTA
Материалы по теме
Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг турнира в Дохе
Спорт
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса
Спорт
Российскую теннисистку отстранили за попытку подкупа другого игрока
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян Спорт, 18:24
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов Политика, 18:24
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования Спорт, 18:14
Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх Спорт, 18:11
Медведев ответил на слова Зеленского о Путине Политика, 18:06
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 18:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США Общество, 18:00
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира Политика, 17:50
Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но» Бизнес, 17:49
Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп Спорт, 17:48
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 17:45
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39