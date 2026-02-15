Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае
Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $4 млн.
В первом круге 21-я ракетка мира встретилась с 30-м номером рейтинга австралийкой Майей Джойнт. Шнайдер одержала победу в двух сетах за 1 час 10 минут — 6:4, 6:1.
Россиянка реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. На ее счету одна подача навылет и пять двойных ошибок. Джойнт не выполнила ни одного эйса и не допускала двойных ошибок, но реализовала лишь два брейка из двух возможных.
Во втором круге 21-летняя Шнайдер встретится с победительницей матча между американкой Ивой Йович и гречанкой Марией Саккари.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла продолжить участие в турнире, проиграв чешке Барборе Крейчиковой с результатом 4:6, 4:6. Другая представительница России, Людмила Самсонова, также выбыла на первом этапе, уступив канадке Лейле Фернандес — 7:5, 5:7, 3:6.
Шнайдер в 2024 году завоевала четыре титула в одиночном разряде и серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой. Ее лучшим результатом на турнирах WTA-1000 является четвертьфинал в Пекине в 2024 году.
