Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае

Шнайдер разгромила австралийку Джойнт и вышла во второй круг турнира в Дубае

В первом круге россиянка уверенно обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт со счетом 6:4, 6:1

Диана Шнайдер (Фото: LUKAS COCH / EPA / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $4 млн.

В первом круге 21-я ракетка мира встретилась с 30-м номером рейтинга австралийкой Майей Джойнт. Шнайдер одержала победу в двух сетах за 1 час 10 минут — 6:4, 6:1.

Россиянка реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. На ее счету одна подача навылет и пять двойных ошибок. Джойнт не выполнила ни одного эйса и не допускала двойных ошибок, но реализовала лишь два брейка из двух возможных.

Во втором круге 21-летняя Шнайдер встретится с победительницей матча между американкой Ивой Йович и гречанкой Марией Саккари.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла продолжить участие в турнире, проиграв чешке Барборе Крейчиковой с результатом 4:6, 4:6. Другая представительница России, Людмила Самсонова, также выбыла на первом этапе, уступив канадке Лейле Фернандес — 7:5, 5:7, 3:6.

Шнайдер в 2024 году завоевала четыре титула в одиночном разряде и серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой. Ее лучшим результатом на турнирах WTA-1000 является четвертьфинал в Пекине в 2024 году.