Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп

Аделия Петросян (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела серию тренировок перед вылетом на Олимпийские игры 2026 года в Милане, уделяя особое внимание четверному тулупу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, 18-летняя фигуристка накатывала четверной тулуп в произвольной программе и планирует исполнить его на Олимпиаде. При этом работа над тройным акселем — вторым сложнейшим элементом в текущем арсенале Петросян — велась в ограниченном режиме.

В текущем сезоне Петросян не удавалось чисто исполнить четверной тулуп на официальных стартах. На этапе Гран-при в Омске в ноябре она успешно исполнила два четверных тулупа во внеконкурсном выступлении: четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный квад-тулуп. Оба были с недокрутами, но с чистыми приземлениями.

Петросян и ее тренер Даниил Глейхенгауз, накануне получивший олимпийскую аккредитацию, прилетели в Милан 15 февраля.

На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.

Петросян является двукратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.