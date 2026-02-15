Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» в КХЛ

«Автомобилист» разгромил «Металлург» в дерби в КХЛ со счетом 8:1

Встреча завершилась со счетом 8:1

Даниэль Спронг (Фото: Илья Московец / Ura.ru / ТАСС)

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 8:1.

У победителей шайбы забросили Семен Кизимов (2-я минута), Даниэль Спронг (14, 23 и 39), Ярослав Бусыгин (22), Максим Денежкин (45), Артем Каштанов (58) и Даниил Романцев (60). У проигравших отличился Егор Яковлев (32).

До сегодняшней встречи «Автомобилист» трижды проигрывал «Металлургу» в текущей регулярке (4:5 — 20 ноября, 5:6 — 3 декабря, 1:4 — 10 февраля).

В параллельной встрече омский «Авангард» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:2.

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 66 очков за 55 матчей. «Металлург» является лидером на Востоке с 87 баллами в 54 играх.

В следующем матче магнитогорский клуб сыграет в гостях против казахстанского «Барыса» 17 февраля. «Автомобилист» в этот же день примет «Сочи».